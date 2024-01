Altri tre anni di Master. Più capacità di riscossione. E maxi controlli sulle cave

Per un altro triennio il Comune si affida a Master, società in house di palazzo civico, per i servizi di riscossione delle entrate tributarie, con un affidamento diretto da 1,8 milioni di euro circa per ciascun anno e fino al 2026. L’amministrazione Persiani lo fa però andando a cambiare qualcosa nel disciplinare di servizio e nel piano operativo affidato alla società partecipata anche a seguito di "un’ampia e approfondita disamina dell’assetto attuale del servizio" per ciascun settore comunale, elaborando criticità e possibili soluzioni o alternative gestionali. Un nuovo piano operativo che nelle intenzioni della giunta ha "lo scopo di incentivare la capacità di riscossione dell’ente". In linea generale Master si occuperà di riscossione volontaria, attività di controllo, di contrasto all’evasione tributaria e patrimoniale, oppure l’emersione di situazioni non conosciute per le quali è necessario effettuare, a qualunque titolo, un pagamento.

Uno dei temi più interessanti, e più approfonditi, all’interno del disciplinare riguarda le attività estrattive dove i compiti di Master sono puntuali sotto vari aspetti. Prima di tutto c’è la gestione delle pese pubbliche delle Jare e di via Bassa Tambura. La società in relazione alle cave soggette ai passaggi presso le pese provvede alla verifica, alla quantificazione ed alla riscossione dei proventi previsti dalla legge regionale relativi al contributo di estrazione sia per i materiali da taglio, per blocchi semisquadrati ed informi, per detriti e derivati dei materiali da taglio e per il "canone marmo" da applicarsi per materiali da taglio, per blocchi semisquadrati ed informi, sino alla sua totale sostituzione con il canone concessorio. Non solo. Per le cave "che non effettuano il controllo del peso presso le pese pubbliche", Master deve occuparsi del "riscontro del materiale escavato attraverso la numerazione e misurazione in cava dei blocchi di marmo, prima che questi vengano trasportati a valle, o tramite modalità di riscontro del peso del materiale trasportato a valle da concordarsi con l’esercente, per la determinazione del relativo contributo e successiva riscossione dei proventi". Dalla pesa ogni passaggio deve essere registrato, precisando anche l’ora, e quantificato, e bisogna inserire anche i dati riguardanti la provenienza della merce, il nominativo del vettore, la targa del mezzo. Previsto anche il controllo periodico dell’attività di escavazione in tutte le cave al fine di monitorare le quantità estratte in accordo con la pianificazione dell’Ufficio Cave e la verifica giornaliera delle registrazioni effettuate dalle telecamere poste alle pese pubbliche o nei bacini estrattivi. Quando sarà pronto il nuovo sistema voluto dal Regolamento comunale, inoltre, Master si dovrà occupare del controllo dei cosiddetti chip o certificati digitali per il tracciamento dei materiali, da applicare su blocchi, semisquadrati o informi prima che escano dalla cava da parte della ditta autorizzata, tenendone il registro.

Restano i compiti relativi a Imu, Tasi e Tari, dei servizi a domanda individuale come rette, mense e trasporto scolastico, proventi dalle strutture sportive, canone unico patrimoniale, codice della strada, parcheggi e abbonamenti per gli stalli blu, servizi cimiteriali.