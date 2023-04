Altri studenti in sciopero Lo Zaccagna si ribella "Vogliamo la palestra e il sottopassaggio"

Non c’è pace per gli studenti delle superiori. Stavolta la protesta la solevano i ragazzi dell’istituto Domenico Zaccagna, ieri mattina fuori della scuola per chiedere una palestra e la riapertura del sottopassaggio pedonale. Dopo l’autogestione degli studenti delle Scienze umane per chiedere aule, la manifestazione in loro solidarietà dei ragazzi del classico adesso a puntare il dito contro la Provincia sono i futuri geometri e ragionieri dello Zaccagna, supportati dai loro insegnanti.

"Ogni giorno rischiamo la vita per andare a scuola, le auto sul viale XX Settembre passano ad alta velocità", commenta Aurora Delugas della consulta provinciale, "senza sottopassaggio ci sentiamo in pericolo –puntualizza la giovane studentessa – almeno mettessero dei vigili. Per quanto riguarda la palestra il presidente della provincia Lorenzetti ci ha detto che i sono stati stanziati per la parte nuova, quella della palazzina". "Ogni giorno rischiamo che qualche automobilista ci investa – incalza il rappresentante di istituto Nicola Giannotti – e serve un sottopasso funzionante". Tornando alla palestra lo Zaccagna ne avrebbe due, ma sono inagibili da anni. L’unico spazio dove gli studenti potevano fare attività sportiva era il cortile interno della scuola, ma a causa del cantiere aperto dalla Provincia per la costruzione di una nuova palazzina ora non possono più usare nemmeno quell’area.

E così ieri mattina i ragazzi sono usciti dalla scuola e con tutta una serie di cartelli hanno denunciato l’assenza di un luogo dove poter fare ginnastica. Poco dopo la protesta dei ragazzi sul posto è arrivata l’assessore allo sport Lara Benfatto, che dopo un acceso dibattito con la professoressa Chiarella Lagomarsini ha rassicurato che il Comune metterà a disposizione uno spazio sportivo per i ragazzi, forse la Pertica. Intanto Benfatto ha anche annunciato che dopo aver chiamato il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, da cui dipendono le scuole superiori, dopo Pasqua sarà fatto un sopralluogo allo Zaccagna per stabilire come procedere.

"Siamo già in contatto con la dirigente scolastica (Silvia Arrighi) e le abbiamo proposto l’utilizzo di alcuni impianti sportivi comunali – ha detto Benfatto – dopo Pasqua ci siamo impegnati con Lorenzetti a fare un sopralluogo della palestra e fare una valutazione dell’impegno economico necessario a renderla agibile, e al contempo trovare una soluzione immediata per consentire di fare sport ai ragazzi. Il Comune c’è e il nostro impegno è forte. Capiamo la necessità di trovare a livello provinciale impianti sportivi sempre più fruibili e sicuri".

Questa invece la risposta dell’assessore alle opere pubbliche Elena Guadagni: "Per quanto riguarda il recupero del sottopasso esiste un vecchio progetto che però non è mai partito e ora ha bisogno di essere rivisto ed aggiornato. Rispetto a quanto era stato previsto in precedenza il nuovo disegno dovrà prevedere non solo la completa impermeabilizzazione della struttura, ma anche la realizzazione di un accesso per i disabili tramite ascensore o montascale e una nuova copertura. In questo momento abbiamo già assegnato due incarichi: per la progettazione strutturale della nuova copertura e per una perizia geologica che serva a capire l’impatto di queste modifiche progettuali".

Alessandra Poggi