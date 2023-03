Altri pini abbattuti dal Comune: questa volta in centro città

Il taglio dei pini è stato il tormentone della giunta grillina e ora si appresta a diventare quello dell’amministrazione di Serena Arrighi. Dopo le polemiche sul taglio degli alberi a Marina e in viale Potrignano, e quelle recenti per il taglio di quelli di San Ceccardo, perché avvenuto in periodo di nidificazione, sull’argomento intervengono in una nota congiunta i consiglieri comunali di opposizione Simone Caffaz di Carrara Civica e Andrea Tosi della Lega. "Con quali criteri si tagliano i pini in centro città? Qual è il progetto complessivo relativo alle piante nel centro città?", domandano i due consiglieri in un’interrogazione scritta rivolta alla sindaca Serena Arrighi.

"In questi giorni – prosegue lo scritto di Caffaz e Tosi – senza la necessaria comunicazione ai cittadini è iniziato il taglio di alcuni pini nel centro. Interpelliamo la giunta circa una questione già dibattuta in consiglio comunale e molto sentita in città, come è quella del taglio delle piante". Simone Caffaz e Andrea Tosi nello specifico chiedono alla sindaca "quante sono le piante che verranno abbattute, da cosa e in quali tempi saranno sostituite?". Non solo: Caffaz e Tosi entrano nel dettaglio e chiedono di sapere il motivo di questi abbattimenti, che l’assessore Elena Guadagni aveva giustificato dicendo che si trattatava di piante pericolose e a rischio di crollo. "Chiediamo conto alla giunta delle motivazioni degli abbattimenti – concludono i consiglieri di opposizione in questa interrogazione scritta – e di essere messi al corrente circa lo stato di salute delle piante, ma anche di entrare in possesso di tutta la documentazione tecnica e degli esperti per poter analizzare in maniera approfondita la situazione. Ancora una volta l’amministrazione con i pini sta facendo un pasticcio e non sta neppure informando adeguatamente la città".