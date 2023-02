"Altri 5 anni senza regolamento per gli animali"

Altri cinque anni senza regolamento per gli animali a Massa, documento ridotto a "campagna elettorale per l’amministrazione Persiani", secondo il consigliere comunale M5S Paolo Menchini che accusa la giunta "di ricordarsi degli animali solo a ridosso delle elezioni". L’elaborazione del regolamento, infatti, è iniziata addirittura nel 2018, durante il primo anno di mandato, ed è arrivata in commissione ambiente pochi giorni fa: "Aspettavamo questo momento da 5 anni – prosegue Menchini –. A novembre 2018, in commissione ambiente, fummo infatti assicurati che da lì a due settimane avremmo analizzato il testo definitivo che, tra l’altro, come bozza girava nel palazzo comunale già da un quarto di secolo. Sparito dai radar, riappare ora miracolosamente sotto forma di mancetta elettorale, a dimostrazione di quanto sia interessato l’amore per i nostri animali". Un regolamento che per il pentastellato non va oltre le buone intenzioni e manca di coraggio. "Non vieta i fuochi di artificio. Nonostante il regolamento metta nero su bianco gli effetti negativi su animali domestici e selvatici, invece di vietare i petardi si limita a generiche campagne informative. L’attuale maggioranza prosegue perfettamente in linea coi predecessori che concluderà il mandato senza portare ad approvazione il regolamento tanto desiderato dai tanti cittadini".