Altra proroga per Putamorsi commissario

Di proroga in proroga, altri 45 giorni da commissario del Parco delle Alpi Apuane per Alberto Putamorsi che, di fatto, sta reggendo in questa situazione l’ente dal novembre scorso. Il punto è che non c’è ancora un sostituto: di fatto non sono arrivati alla Regione altri nomi da parte della Comunità del Parco, quella formata dai sindaci dei Comuni che rientrano nell’area tutelata, anche se da tempo circolano voci sulla possibilità che il prossimo presidente possa essere un esponente della lucchesia ma certezze sul tavolo, almeno a Firenze, non ne sono arrivate. Quindi la Regione, o meglio il presidente Eugenio Giani, per assicurare la continuità amministrativa dell’Ente e garantirne il regolare funzionamento, ha quindi nominato il Commissario Putamorsi in prorogatio sin dalla fine del 2022 e dal 19 per altri 45 giorni.