Alta tecnologia: un campus di ricerca

L’idea, l’iniziativa espressa dall’Associazione Culturale "Terra dei Bianchi e dei Bosi" di Fivizzano, in merito a cosa ci aspetta nel mondo di domani grazie alle nuove tecnologie, concretizzatasi lo scorso 4 Marzo con uno specifico incontro sul "Metaverso", presso il locale Museo degli Agostiniani di Fivizzano, sta producendo frutti. Lo scorso lunedì 27 infatti, il Dipartimento di Ricerca Olimaint e Hgltech, hanno incontrato ,con modalità on line, il Sindaco Gianluigi Giannetti per valutare assieme l’opportunità ,la possibilità di istituire una sede in cui far sorgere una scuola o campus di formazione e ricerca internazionale a Fivizzano."L’idea è la creazione di un campus di ricerca e di studio che possa impiegare un certo numero di persone qui a Fivizzano, siamo in una fase di conoscenza- afferma il Sindaco Giannetti- certamente si tratta di una cosa alquanto interessante per il nostro territorio : la creazione di un campus di ricerca e di studio avanzato aperto verso le nuove tecnologie.Un evento che porterebbe molte persone qui nel corso dell’anno; è un’idea che mi piace molto- spiega il primo cittadino- che Fivizzano oltrechè luogo di storia e di cultura divenga anche luogo d’innovazione e di ricerca. Di tutto questo, vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane a venire."

Roberto Oligeri