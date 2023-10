Alta sorveglianza per Vatteroni. L’anarchico ad Alessandria

Il 56enne anarchico Gino Vatteroni finisce nel carcere di alta sicurezza di Alessandria. Lo storico, finito nell’inchiesta della Dda di Genova, è passato dai domiciliari alla casa circondariale di Massa per poi essere trasferito nel carcere piemontese di alta sorveglianza. La violazione delle prescrizioni prestabilite durante i domiciliari rafforzati, dove sembra che Vatteroni abbia avuto contatti con terzi, ha portato il pm a chiedere il 3 ottobre l’aggravamento delle misure cautelari con successiva incarcerazione a Massa. Ma il Tribunale del Riesame aveva già ridimensionato le accuse. "Il Riesame aveva accolto il nostro ricorso – spiega l’avvocato di Vatteroni, George Botti – ritenendo che non ci fosse l’imputazione per il reato più grave di terrorismo e lasciando l’eversione dell’ordine democratico". Ma il regime di alta sorveglianza pare che fosse una strada già segnata per Vatteroni perché "quando una persona entra nel circuito carcerario e viene classificato come eversore poi è trattato di conseguenza. Nel momento in cui è stata aggravata la misura perché ci sono stati contatti conl’esterno, non viene contestato se stesse tramando o meno, è sufficiente il contatto che comporta l’aggravamento. Parliamo di un 56enne incensurato che in carcere non c’è mai entrato".

Così adesso Vatteroni si trova nel carcere piemontese nella sezione di alta sicurezza dove altri anarchici sono già stati in passato. "Posso intervenire sull’aggravamento - ha poi proseguito Botti -, ho il potere come difensore di impugnare visto che dagli arresti domiciliari è andato al carcere, ma non ho strumenti per il trattamento interno, perché lui si trova in custodia cautelare. In caso di carcere in via definitiva c’è tutta una disciplina ad hoc che coinvolge il magistrato di sorveglianza. Nella custodia cautelare invece l’amministrazione ha margini discrezionali decisamente più ampi. Poi ci sono circolari di provvedimenti interni che però sono sottratti ad un controllo. Io impugno l’ingresso in carcere, ma poco posso intervenire sul suo trattamento, ho le armi spuntate, una volta che entra in casa di reclusione, io come difensore di un soggetto che sta in carcere in cautela non ho molti strumenti".

Per i nove libertari che lo scorso agosto vennero arrestati per le pubblicazioni sulla rivista clandestina Bezmotivny, il giudice di Genova aveva confermato le misure cautelari. Uno è in carcere, tre attualmente ai domiciliari e per cinque vale ancora l’obbligo di firma.