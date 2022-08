Alpinisti salvati dall’incendio

Sei persone salvate ieri mattina da un elicottero HH412C della Guardia di finanza di Pisa, che era decollato per addestramento e ricognizione sulla zona dei Monti Pisani e Alpi Apuane con a bordo militari del soccorso alpino delle fiamme gialle ed equipaggio abilitato all’uso del verricello. Alle 10 l’equipaggio ha avvistato un principio di incendio nella zona tra il Monte Pisanino e il Monte Cavallo. Durante la ricognizione a bassa quota, i piloti hanno notato due scalatori in parete sul versante opposto a dove c’era il fumo, all’oscuro del pericolo. I finanzieri hanno eseguito il difficile recupero di uno portato nell’aeroporto di Massa Cinquale, poi il secondo alpinista con una vericellata di 60 metri. Ma c’erano altri quattro escursionisti (due coppie che si sono conosciute durante la camminata) nella zona dell’incendio. Il gruppo è stato soccorso su un cucuzzolo con un atterraggio fuori campo in area impervia: portati anche loro a Cinquale in sicurezza.