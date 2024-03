"Alluvione, più soldi e aiuti alla provincia"

Gli aiuti a favore anche di Massa, Carrara e Lucca, colpite dall’alluvione di novembre, arriveranno grazie a un emendamento al dl Pnrr in cui il governo ha stanziato 66 milioni in più. Lo annuncia il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese. "L’ammontare totale dei fondi destinati a famiglie e imprese è adesso di 255,7 milioni. Grazie al presidente del consiglio Giorgia Meloni, al ministro per gli affari europei Raffaele Fitto e alla collega pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta anche i nostri territori riceveranno gli aiuti necessari. Ulteriore dimostrazione di attenzione per le nostre comunità, avendo avuto a cuore, fin dai primi momenti del maltempo, le difficoltà delle famiglie e delle imprese del nostro territorio".