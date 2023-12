Alluvione, danni e compensi. Chiesti 2 milioni di risarcimenti

Si è conclusa ieri l’ultima udienza a Torino a seguito del crollo dell’argine destro del Carrione del 2014. Al Tribunale regionale delle Acque di Torino, competente sul nostro territorio, si è svolta la discussione finale nel giudizio promosso da decine di privati relativamente ai danni subiti sia alle abitazioni che ai veicoli, oltre ai danni morali derivanti dall’esondazione del Carrione calcolati sui 2 milioni di euro. I ricorrenti sono rappresentati dagli avvocati Ferdinando e Sirio Genovesi di Carrara, la Provincia dell’avvocato Adriano Martini di Massa. I ricorrenti hanno citato la Provincia di Massa Carrara, la Regione Toscana, il ministero dell’Economia e delle Finanze, il Demanio ed in seguito, a cascata, sono intervenuti in quanto chiamati in causa, l’impresa appaltatrice e subappaltatrice, il progettista e direttore dei lavori, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e le varie imprese assicuratrici. Il procedimento, dopo aver tentato inutilmente una mediazione, è iniziato formalmente nel 2019 e ha visto affluire molti atti, relazioni, consulenze già formatesi nei giudizi penali e contabili che hanno interessato la stessa fattispecie; si è avvalso inoltre di vari tecnici nella redazione delle stime di danno agli immobili, ha visto l’audizione di numerosi testimoni intervenuti durante i fatti e anche in precedenza a seguito delle segnalazioni circa le preoccupanti fuoriuscite di acqua dall’argine poi oggetto di crollo.

Ieri l’ultima udienza con la discussione orale finale e le memorie, depositate telematicamente circa due settimane fa, a conclusione di tutta l’istruttoria. Adesso si attenderà la sentenza del collegio, che dovrebbe essere depositata in un tempo ragionevole, nonostante il carico di lavoro del Tribunale delle Acque, che agisce come sezione specializzata della Corte di Appello di Torino. "Dopo tanti anni ed enormi danni subiti siamo fiduciosi nell’accoglimento delle richieste – commentano i legali Ferdinando e Sirio Genovesi - anche se la quantificazione dei danni, stante la natura degli stessi, non è stata né facile né completa. L’esperienza sul tema del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino è sicuramente garanzia di un giudizio che dovrà fornire soprattutto valutazioni eque e condivisibili. Proprio ad un giudizio di equità ci si è richiamati espressamente per il risarcimento dei danni morali, i quali, per loro stessa natura, sono difficilmente quantificabili".