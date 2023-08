All’Opa spazi più ampi e hi-tech Nuova terapia intensiva pediatrica

La terapia intensiva pediatrica dell’Ospedale del Cuore ha ora una nuova casa, ristrutturata e ammodernata: è stato completato il trasloco del reparto in spazi più ampi e tecnologici, vicini alle sale operatorie del blocco inaugurato soltanto a maggio. Una rivoluzione organizzativa che rientra nel piano di riqualificazione edilizia e funzionale dell’intero ospedale Pasquinucci, in un’ottica di valorizzazione del personale e del potenziale tecnologico della Fondazione Monasterio, che gestisce la struttura. Dopo la realizzazione del nuovo blocco operatorio con un investimento di 17,7 milioni di euro, infatti, è prevista una riorganizzazione dei reparti più importanti, con il trasferimento delle aree a maggiore intensità di cura, come le intensive.

Per questo già dal 2021 era stata trasferita la terapia intensiva adulti, che attende una sede nuova e definitiva, e in questi spazi liberi ha trovato casa la intensiva pediatrica, dotata di 8 posti letto, dopo importanti lavori di ristrutturazione che hanno inoltre dotato il reparto delle più avanzate tecnologie, anche sul fronte dell’impiantistica. La maggiore disponibilità di spazi ha consentito di realizzare un’area separata di "isolamento", destinata ai piccoli pazienti con patologie contagiose. Una tappa fondamentale, ma non l’ultima: il percorso per l’ulteriore efficientamento proseguirà con il miglioramento sismico ed energetico, l’adeguamento antincendio e, come detto, con la realizzazione della nuova terapia intensiva adulti.

"E’ una delle tappe per completare la straordinaria offerta assistenziale di Monasterio – sottolinea la dottoressa Elisa Barberi, responsabile della terapia intensiva pediatrica –. Nei nuovi locali, più ampi e luminosi e con tecnologia più avanzata, si respira la volontà di rappresentare un’eccellenza in campo pediatrico, ma anche di offrire una umanizzazione del rapporto con i nostri piccoli pazienti e con i genitori e familiari". "Due traslochi a distanza di pochi giorni, quello delle sale operatorie e quello della terapia intensiva pediatrica, senza mai interrompere le attività d’urgenza e garantendo la massima sicurezza del paziente, sono stati un grande impegno per tutto il personale – aggiunge Marco Torre, direttore generale di Monasterio – . Abbiamo messo un’altra pietra importante in un percorso per il continuo miglioramento della Fondazione".