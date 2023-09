All’Opa i medici del Tajikistan per formarsi

I medici del centro di chirurgia cardiovascolare di Dushanbe in Tajikistan per dieci giorni hanno fatto formazione all’Ospedale del Cuore di Massa, accolti dal personale dell’Unità Operativa di Cardiochirurgia Pediatrica, diretta dal dottor Vitali Pak. Cooperazione e formazione sono nella mission di Monasterio dove sarà possibile entrare per 10 operatori di Servizio Civile. Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale hanno, infatti, indetto un bando per la selezione di operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Digitale. Monasterio partecipa al progetto “Tutto con un click 2.0”: i posti disponibili sono 10 di cui 3 riservati ai giovani con minori opportunità economiche. Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 507,30 euro. Il volontario ha l’obbligo di partecipare alla formazione generale e specifica.

Le domande di partecipazione devono essere presentate solo on line entro le ore 14 del 28 settembre.