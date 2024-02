"Alloggi popolari: che fallimento 104 appartamenti ancora inagibili"

"Casa: fallimento totale a destra". Lo dice Nicola Cavazzuti di Unione popolare. "L’avviso per la morosità incolpevole emesso dall’amministrazione è una Caporetto per la destra, disfatta su tutti i fronti. A livello nazionale il Governo Meloni ha tagliato il fondo per la morosità incolpevole mettendo in difficoltà economica oltre 400mila famiglie, 15mila gli utilizzatori di tale contributo solo in Toscana, dimostrando ancora una volta quanto dietro il finto patriottismo si celi in realtà una vicinanza strutturale con il mondo della finanza internazionale e della cementificazione: nemmeno un euro per un programma di case popolari".

"A livello comunale l’amministrazione prova – prosegue – a mettere una toppa, visto che il governo scarica il barile sugli enti locali, a questa situazione con gli sfratti che sono all’ordine del giorno, quasi tutti per morosità incolpevole. I fondi disponibili sono i residui del 2021, una mancetta rispetto ai bisogni del territorio. Inoltre nella determina di emissione si certifica quello che denunciamo da anni: ’un generale deficit quantitativo di alloggi di Erp disponibili da assegnare in uso e al sempre più crescente numero di persone versanti in situazioni di disagio socio-economico’. Peccato che questo sia causa dell’amministrazione stessa che da anni lascia 104 appartamenti sul territorio comunale inagibili. Sarebbero 104 famiglie con un tetto sopra la testa, con molta probabilità famiglie destinate a diventare involontariamente morose. Quindi una determina di autoaccusa che pone molti dubbi sulla gestione passata e presente dell’assessorato al sociale e alle politiche sulla casa. E’ più colpevole occupare una casa per necessità oppure non agire per rendere abitabili case di residenza pubblica?"