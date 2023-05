Alloggi popolari, aperto il bando "Una risposta alle tante richieste"

E’ possibile, dal 27 aprile scorso, presentare domanda per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo quanto stabilito dal bando pubblicato sul sito del Comune. Ne hanno parlato ieri, nel corso di una conferenza stampa, il sindaco Gianni Lorenzetti, l’assessora Giorgia Podestà, la responsabile organizzativa Nadia Bellè e il direttore di Erp Massa Carrara Paolo Bechi. "C’è tempo fino al 26 giugno per partecipare al bando – ha spiegato l’assessora Podestà – secondo i requisiti precisati nel bando stesso. Una risposta concreta alle tante richieste dei nostri concittadini più bisognosi. Questa iniziativa non è solo un dovere, ma anche un impegno morale che ci siamo presi nei confronti dei nostri cittadini. La crisi economica e sociale che ha colpito il nostro Paese negli ultimi anni ha infatti reso più difficile l’accesso all’abitazione per le famiglie in difficoltà".

"L’amministrazione comunale ha raggiunto un altro obiettivo del programma politico-amministrativo che valorizza il diritto alla casa e le politiche abitative, in un momento in cui aumenta il fabbisogno di alloggi – ha commentato Lorenzetti –. Questo è il secondo bando che viene presentato negli ultimi 10 anni, anni durante i quali siamo stati capaci di dare molte risposte ai nostri cittadini, tuttavia il lavoro da svolgere è ancora molto. Rilanciare politiche pubbliche per la casa deve essere un tema al centro dell’agenda nazionale. E’ necessario da parte di tutte le Istituzioni maggior attenzione all’emergenza abitativa, serve un netto cambio di passo che ripensi ad un piano di investimenti rivolto ad un patrimonio immobiliare che oggi richiede molta manutenzione e opere di messa in sicurezza". Il sindaco ha voluto ringraziare gli uffici comunali e l’Erp per la collaborazione e il lavoro svolto per permettere la pubblicazione del nuovo bando.

"Grazie alla lungimiranza dell’amministrazione montignosina – ha dichiarato il direttore di Erp, Bechi – in questi anni sono stati acquistati immobili che in parte sono già stati ristrutturati, e in parte verranno recuperati per essere messi a disposizione delle famiglie che rientreranno nella graduatoria, oltre agli alloggi assegnati in auto manutenzione. Il nostro obiettivo è fare una programmazione costante e a lungo termine, il problema che riscontriamo spesso sono gli alloggi sfitti che richiedono molti soldi per la loro messa a norma e la loro sistemazione. L’investimento che stiamo portando avanti nella provincia è di circa 7,5 milioni di euro già appaltati che contiamo di spendere in parte già entro il 2024 con termine utile nel 2026. Una risposta importante che ci permetterà di rispettare il contratto di servizio con i Comuni".