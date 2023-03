Allevamenti ecosostenibili? Non proprio

Tra i principali problemi che si riscontrano nell’alimentazione a base di insetti c’è il loro costo elevato poiché la produzione è ancora fortemente limitata e poco diffusa. In più è presente un tabù culturale per cui molti consumatori provano ancora grande disgusto nei confronti di un’alimentazione a base di insetti. Da non sottovalutare è il rischio alimentare dato dal possibile accumulo di sostanze pericolose negli insetti anche se gli studi disponibili non hanno sottolineato rischi diversi da quelli di comuni prodotti alimentari. Altro problema sarebbe capire come e se gli insetti sono stati allevati e, di conseguenza, se sono stati usati antibiotici per farli sopravvivere negli allevamenti. Ma davvero l’alimentazione a base di insetti si può considerare ecosostenibile? Per sostituire le proteine animali a cui siamo abituati occorrono quantità notevoli di insetti e allevarne così tanti ha sicuramente un impatto ambientale ed economico diverso da quello che è presente oggi. La gestione delle pur ridotte deiezioni potrebbe diventare un problema non da poco su scala di allevamento ampia. E per consumatori orientati a un’alimentazione vegetariana non bisogna mangiare insetti per salvaguardare le specie.