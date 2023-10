Allerta arancione, niente scuola. Solo a Montignoso si fa lezione

Scuole chiuse questa mattina in quasi tutta la provincia. Niente lezioni a Massa, a Carrara e in tutta la Lunigiana. Si va a scuola solo a Montignoso. A pochi giorni dall’allerta arancione della scorsa settimana, che già in quel caso aveva costretto alcuni sindaci alla chiusura obbligata soprattutto di scuole, cimiteri e parchi pubblici, anche in questo caso le ordinanze non si sono fatte attendere. L’allerta è scattata questa notte per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore con temporali forti, e durerà con il livello arancione per il resto della giornata fin quando la perturbazione dovrebbe iniziare a cessare gradualmente.

A Massa il sindaco Francesco Persiani ha fatto scattare l’ordinanza in cui viene sospesa l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi asili nidi pubblici e privati. Chiusura anche per parchi pubblici, Parco dei Conigli, Parco Fluviale del Frigido, impianti sportivi comunali, cimiteri cittadini e montani. E’ stata inoltre disposta la sospensione delle attività del mercato cittadino, previsto per stamani. Come poi già avvenuto alcuni giorni fa, con la precedente allerta arancione, anche in questo caso è stata programmata l’eventuale chiusura degli attraversamenti sul torrente Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest, nel caso in cui le condizioni lo richiedano. Rinviato l’incontro promosso dal comitato dei cittadini contro il piano di recupero dll’ex colonia Ugo Pisa che era in programma stasera ai Quercioli.

Sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, anche a Carrara, con l’ordinanza della sindaca Serena Arrighi che riguarda anche il servizio educativo ‘Verde Magico’ e l’Accademia di Belle Arti cittadina. Sempre a Carrara saranno anche chiusi i cimiteri comunali e i parchi pubblici cittadini.

A Montignoso, invece, come già la volta scorsa, l’amministrazione ha deciso che le scuole saranno regolarmente aperte, mentre è stata predisposta la chiusura di tutti i parchi comunali e del cimitero comunale di San Vito.

In tutta la Lunigiana, come disposto dall’Unione dei Comuni, le aule resteranno vuote. Il Comune di Fivizzano ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado inclusi i centri di socializzazione; mentre a Pontremoli, oltre alle scuole, saranno chiusi anche i centri ricreativi e gli impianti sportivi. Stessa situazione anche a Licciana Nardi, con un’ordinanza che ha deciso per la chiusura delle scuole e dei centri sportivi. Chiusure delle scuole di ogni ordine e grado anche ad Aulla e a Fosdinovo così, come detto, in tutto il resto della Lunigiana. Nella maggior parte di queste aree rimarranno chiusi oltre alle scuole anche i centri di socializzazione, gli impianti sportivi comunali e i cimiteri. Le squadre della Protezione civile sono pronte a intervenire, ai cittadini è raccomandata la massima prudenza.