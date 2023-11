Allerta arancione e nuove chiusure. La mappa degli orari nelle scuole. Cancelli sbarrati in parchi e cimiteri

Atteso per oggi un peggioramento del tempo e, come già accaduto più volte in ottobre, si preannuncia una nuova chiusura delle scuole a causa dell’allerta meteo arancione. Gli orari in cui gli Istituti saranno chiusi riguarderanno però il pomeriggio.

"Tutti i Comuni in Lunigiana - dice Gianluigi Giannetti, presidente dell’Unione Comuni Montani e sindaco di Fivizzano - chiuderanno dalle 13 in poi le scuole, in quanto l’allerta è prevista dalle 15". Nello specifico per Fivizzano saranno chiuse alle 13.30 le superiori e le elementari mentre chiudono alle 14 le scuole medie. Ad Aulla rimarranno chiuse dalle 13 le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado (elementari, medie e superiori) e dalle 12 le scuole dell’infanzia. L’asilo nido chiudera alle 13 con servizio mensa, garantiti i trasporti scolastici comunali. Stop dalle 13 i centri di socializzazione e aggregazione comunali, i cimiteri, gli impianti sportivi comunali e la biblioteca. A Bagnone le scuole di ogni ordine e grado chiuderanno alle 13, mentre a Casola porte chiuse alle 12 per primaria e secondaria e alle 13 per la scuola dell’infanzia. Fosdinovo chiuderà le sue scuole alle 13, le materne serreranno le porte alle 12. Per quanto riguarda Podenzana, uscita anticipata per la scuola primaria (elementari) alle 13 e nessun rientro né servizio mensa. Per le scuole dell’infanzia (asilo), uscita anticipata entro le 13, no servizio mensa e per il trasporto scolastico alle 12 partenza della corsa di rientro per l’infanzia, mentre alle 13 partenza di quella per il rientro della primaria. Parchi e cimiteri chiudono alle 13, poiché dalle 15 sono previsti forti temporali, forte vento e possibili grandinate.

Nel raccomandare prudenza e attenzione, anche il sindaco di Pontremoli ha emesso un’ordinanza con cui dispone la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, dell’asilo nido comunale, degli impianti sportivi e dei centri gestiti dalla Società della salute presenti nel Comune: tutto ciò a partire dalle 13. Trasporti comunali garantiti all’andata e al ritorno. "Per l’istituto Cocchi di Licciana Nardi e Tresana, sentito il sindaco Martelloni, le scuole saranno chiuse alle 13", ha annunciato il sindaco Matteo Mastrini. A Villafranca tutte le scuole chiuse alle 13 come gli impianti sportivi.

R.O.