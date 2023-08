Allerta arancio, le città si preparano Chiuse scuole, giardini e cimiteri

Oggi a causa dell’allerta meteo a Massa Carrara è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, dei parchi, dei cimiteri e di tutti i luoghi all’aperto considerati pericolosi. Sono attese forti precipitazioni con prevalente carattere temporalesco e con cumuli di pioggia fino 100-150 millimetri. Il sindaco di Massa Francesco Persiani e la sindaca di Carrara Serena Arrighi, dopo l’allerta meteo diramata dalla Regione Toscana già nella giornata di ieri (giallo), hanno disposto con diverse ordinanze la chiusura di tutti quei luoghi che con la criticità arancione valida fino alle 23,59 di oggi, potrebbe mettere a rischio l’incolumità delle persone.

Per quanto riguarda le scuole saltano tutti gli esami di recupero del debito previsti per la giornata di oggi, che saranno ripetuti in data da destinarsi. L’allerta arancione interessa l’alta Toscana: Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Livorno fino all’Elba e sulla parte nord-occidentale della provincia di Pisa. In queste zone sono previsti significativi rovesci di pioggia, localmente abbondanti, con forti temporali accompagnati da grandinate e raffiche di vento che in corrispondenza dei fenomeni temporaleschi potranno risultare particolarmente violente. Per Carrara la sospensione riguarda non solo le scuole (compresa l’Accademia di belle arti), i cimiteri cittadini e montani e i parchi pubblici, ma anche tutte le manifestazioni e le attività di intrattenimento aperte al pubblico come sagre e appuntamenti all’aperto, attività di somministrazione e consumo di alimenti e bevande svolte all’interno dei dehors, svolgimento dei mercati (in questo caso quello di stamani a Carrara), e la chiusura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere. La sindaca Arrighi ha altresì vietato di frequentare impianti sportivi, pinete, giardini e le aree verdi comunali liberamente accessibili, compreso lo spazio ‘Verde Magico’ in Padula. Espressamente vietate anche le attività all’aperto nei giardini e nei parchi comunali liberamente accessibili. La Regione Toscana per la giornata di oggi ha emesso anche un’allerta arancione per mareggiate sulla costa a sud di Piombino e sull’arcipelago. Per quanto riguarda il rischio vento, in particolare, la sala operativa della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla su tutto il territorio regionale. La sala operativa della protezione civile del Comune di Carrara è già al lavoro da ieri, mentre i cittadini sono stati avvisati dell’allerta arancione via telefono, come da prassi.