Allenamento per le ’life skills’: a scuola di relazioni

Il campus di formazione legato al progetto “Io, gli altri e il mondo“ – che nasce dalla collaborazione tra la struttura di educazione e promozione della salute area nord, la Società della salute, il consultorio giovani e il centro donna – si è tenuto nella sala del teatro del Centro Icaro a Licciana Nardi. L’evento, rivolto a insegnanti e studenti del 3°, 4° anno della scuola secondaria di secondo grado della Lunigiana, ha visto la partecipazione di insegnanti dell’Istituto superiore Pacinotti – Belmesseri e dei Licei Da Vinci e Malaspina. Obiettivo era presentare servizi sanitari presenti sul territorio e di offrire uno spazio di riflessione su temi di salute relazionale e sociale. L’incontro è stato occasione per “allenare” le life skills (abilità per la vita) emotive e relazionali, che sono fattori protettivi del benessere relazionale e sociale.

L’incontro si è svolto in un clima coinvolgente e paritario, che ha permesso condivisioni e approfondimenti personali, l’emersione delle preoccupazioni delle insegnanti riguardo a temi così attuali e delicati e la progettazione della ricaduta concreta sugli studenti. La soddisfazione è stata piena, sia per le conduttrici che per le partecipanti, e ciò ha permesso di rafforzare ed estendere la collaborazione tra servizi e scuola per la promozione del benessere dei giovani. Il progetto, quest’anno sperimentale, è dunque iniziato con i migliori presupposti per garantire i risultati attesi, così da poter prospettare sin d’ora una continuità per il futuro.

Il proposito è, infatti, che ogni anno le tematiche del benessere relazionale e sociale e della prevenzione della violenza di genere possano essere affrontate a scuola in modo strutturato e in collaborazione con i servizi sanitari dedicati. Hanno organizzato e condotto il campus per la struttura di Educazione e promozione della salute la responsabile Valeria Massei e le operatrici Sonia Manuguerra e Chiara Musetti, per l’unità funzionale Consultoriale Zona Lunigiana la responsabile Maria Paola Mori e la psicologa Lucia Guastalli e per il Centro donna Lunigiana la referente Angela Simonelli, che collabora anche con il Consultorio, l’avvocato Chiara Guastalli e l’operatrice Helene Delpippo.