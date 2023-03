Allattamento al seno In prima linea

Dodici anni di allattamento nel territorio di Massa Carrara” è il titolo dell’articolo che quattro professioniste dell’Asl Toscana nord ovest hanno firmato, sul numero dell’autunno 2022, del “Giornale dell’Alleanza europea dei consulenti per l’allattamento”. Sono le ostetriche del Dipartimento Elisa Bruschi, Cinzia Luzi, Giulia Fantoni, e Sara Lunardi, pediatra neonatologa. Nell’articolo raccontano l’esperienza ultradecennale per proteggere, promuovere e sostenere la cultura dell’allattamento attraverso una rete di sostegno nella comunità locale territorio-ospedale.

Un’esperienza che prende le mosse dal protocollo del 2004 tra Regione Toscana e Unicef per promuovere politiche e azioni di sostegno all’allattamento al seno, le cui linee di indirizzo eranno state recepite dall’allora Asl 1 Massa Carrara: nel 2010 l’ospedale apuano aveva ottenuto la certificazione di “Amico dei bambini” e nel 2015 la provincia era stata certificata come “Comunità amica dei bambini”. Certificazioni che, sottolineano, " hanno portato ad un aumento evidente di tassi di allattamento al seno a 13612 mesi, migliorando quindi gli esiti di salute madre-neonato".

"Nella fase dell’emergenza pandemica Covid il primo pensiero degli operatori è stato quello di raggiungere le donne e le famiglie nelle loro case attraverso modalità innovative - scrivono ancora le quattro professioniste – come il teleconsulto, incontri in gravidanza e puerperio in videochiamata e, nei casi difficili, con visite protette al domicilio e nelle strutture territoriali di ricovero e case famiglia". L’esperienza è diventata un percorso aziendale dell’Asl Toscana nord ovest. "La strada da percorrere è lunga – concludono le autrici – ma l’obiettivo è creare nuove modalità assistenziali che proteggano, promuovano e sostengano l’allattamento nella nostra realtà territoriale: tutti insieme uniti!".