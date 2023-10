All’asta le opere di 44 artisti grazie al Lions Club. Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa apuana

Sono 44 gli artisti che hanno donato le loro opere per la mostra ’Arte per la vita’ a Palazzo Ducale che si concluderà oggi, alle ore 18, nel Salone degli Svizzeri, con un’asta delle opere esposte il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Croce Rossa. L’iniziativa, promossa dal Lions Club Massa-Carrara Host presieduto da Mauro Daniele Lucchesi, ha l’obiettivo di sostenere le associazioni di volontariato che si prodigano nel sostenere la vita delle persone bisognose e in questo caso la Croce Rossa di Massa Carrara. Chi partecipa all’asta non solo compie un atto di solidarietà ma si porta a casa opere d’arte di valore, firmate da grandi artisti contemporanei di fama nazionale e internazionale, con poca spesa. Ogni opera è stata realizzata su uova di legno realizzate artigianalmente al tornio, sul quale ogni artista ha poi realizzato il suo lavoro. L’uovo, infatti, da sempre simboleggia la nascita della vita da qui l’idea di ’Arte per la Vita’.