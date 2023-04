Allarme sulle strade della provincia Mai così tanti incidenti in dieci anni

Aumenta ancora il numero di incidenti stradali nella nostra provincia e purtroppo continua a farlo ad un ritmo vertiginoso. A dirlo sono i dati del report annuale redatto dall’"Osservatorio Provinciale per il monitoraggio e l’analisi del fenomeno dell’incidentalità stradale" della Prefettura di Massa-Carrara, secondo cui il numero complessivo di incidenti stradali è passato dai 1.374 del 2021 ai 1.792 del 2022. Una crescita forte poiché – pur considerato che nel 2020, quando il totale di sinistri si era fermato a 1.082, e nel 2021 erano in atto limitazioni alla circolazione stradale a causa dell’emergenza Covid – quello dello scorso anno è il dato più alto del report, la cui analisi parte dal 2014. Nel periodo prepandemico il picco era stato infatti raggiunto nel 2019, quando gli incidenti totali erano stati 1.534, oltre 250 in meno rispetto ai dodici mesi del 2022.

E l’aumento del numero complessivo di incidenti porta come diretta conseguenza l’aumento di quasi tutti gli altri indicatori, con il dato sulle persone coinvolte che sfonda il tetto dei 4.000 per la prima volta dal 2014 (erano poco più di 3.700 nel 2019) e quello dei feriti che supera per la prima volta il migliaio, ma con meno feriti per incidente (0,59 nel 2022, erano 0,61 nel 2021). Torna ampiamente sopra quota 500 il numero di incidenti avvenuti nei fine settimana come non accadeva dal 2018, mentre rimane sostanzialmente stabile con il periodo Covid, invece, il numero di decessi: 6 nel 2022 (nessuno dei quali registrato in autostrada) e nel 2020, di un’unità in più rispetto al 2021 e meno di metà rispetto alle cifre terribili del triennio 2017-2019, quando sulle strade di Massa-Carrara persero la vita 44 persone ad una media di quasi 15 morti l’anno.

A spingere ad una riflessione tutti gli automobilisti sono invece le cause dei sinistri: il numero di incidenti avvenuti a causa della violazione degli articoli 141 e 142 del Codice della Strada (superamento dei limiti di velocità) nel 2022 ha raggiunto per la prima volta quota 375, mentre nello stesso anno è stato registrato il numero più basso (45) di sinistri dovuti a violazioni agli articoli 186 e 187 (guida sotto effetto di alcolici eo stupefacenti), che nel 2019 aveva toccato il record negativo di 91. Da sottolineare, inoltre, come stia lentamente diminuendo la gravità, con il numero di incidenti mortali che si ferma a quota 3,34 su mille, un dato mai così basso, ben lontano dall’11,43 su mille registrato nel 2017. Riguardo l’età delle persone coinvolte, se da un lato diminuiscono gli over 60 (1094 nel 2019, 811 nel 2022) dall’altro aumentano gli under 30, che raggiungono quota 1255 (il 31,33% delle persone coinvolte), un dato mai così alto. Se, infine, si osservano i dati del solo 2022 si nota come i periodi dell’anno con più incidenti siano quelli del secondo e del terzo trimestre (rispettivamente 477 e 540 contro i 362 del primo e i 413 del quarto), mentre gli orari più "pericolosi" vanno dalle 11 alle 17 (760) seguiti dal periodo 17-24 (474), 7-11 (436) e 0-7 (122).

Alessandro Salvetti