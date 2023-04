Allarme siccità E ora Gaia corre ai ripari

Lotta alle perdite per migliorare il servizio e aumentare la resilienza delle infrastrutture, anche contro la siccità: il Cda di Gaia ha approvato interventi di sostituzione e rinnovo di condotte a Carrara, Massa e Montignoso, per oltre 3 milioni e mezzo di euro. I lavori, che inizieranno dopo le gare d’appalto, fanno parte del maxi progetto da 40 milioni, “WaDIS: Water loss control&Digital Innovation Strategy”, vincitore ad agosto dei bandi Pnrr. "Proseguiamo con la sostituzione delle reti in vista del traguardo del 2026 – commenta il presidente Vincenzo Colle –, che fissa per Gaia l’ambizioso obiettivo di abbattere il volume di perdite anche del 50% in alcune località". Il lotto approvato riguarda la sostituzione e manutenzione delle condotte nei tre Comuni per un totale di oltre 8 km di rete, e di circa 650 allacci.