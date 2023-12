Allarme per il dissesto sopra Forno: "Grave rischio di crolli sulla strada"

Cresce la preoccupazione per la situazione di dissesto idrogeologico sulla via del Vergheto a Forno, poco prima del nucleo abitato di Ilci dove una quarantina di persone sono rimaste isolate dalle 4 circa della mattina dello scorso sabato 5 dicembre fino alle 18 dello stesso giorno a causa di uno smottamento sulla strada. E non è la prima volta che questo accade. Ma la preoccupazione maggiore è che i tornanti di cemento e asfalto delle via del Vergheto incombono sull’abitato di Forno e un loro cedimento provocherebbe un disastro. I consiglieri comunali del gruppo Pd, Daniele Tarantino e Giovanna Santi, hanno presentato un’interpellanza urgente con dibattito in aula per sapere "se sono previsti interventi di messa in sicurezza". Chiedono anche se sono previsti interventi per il monitoraggio di quei versanti a rischio, per la pulizia degli spazi adiacenti la carreggiata, la scolmatura delle cunette di raccolta e la potatura delle piante cresciute a dismisura. Inoltre chiedono "l’apertura di un tavolo di lavoro permanente con gli uffici Consorzio 1 Toscana nord, Provincia di Massa Carrara, Regione Toscana per definire un piano di interventi strutturali e concertati e per individuare i necessari percorsi di finanziamento a sostegno degli interventi da mettere in atto per la tutela e la sicurezza de quell’area e aree montane colpite dal dissesto idrogeologico".

Le condizioni della zona montana peggiorano anno dopo anno per la scarsa manutenzione e la mancata regimazione idraulica dei versanti. Nello specifico, la situazione di instabilità e precarietà del versante del Vergheto viene denunciata da anni essendo quello un terreno franoso e appesantito da un tracciato stradale abbandonato. "Il rischio – sottolineano i consiglieri – è che quei gironi d’asfalto, che mostrano evidenti segni di cedimento, sovrastano l’abitato di Forno per cui si rende necessario un monitoraggio costante nonché l’attivazione di interventi necessari per la messa in sicurezza".