Allarme di Canesi sull’ampliamento a Carrara: "No al cemento alla foce del Carrione"

"Qualcuno non se ne rende conto ma si sta scherzando con il fuoco". Non le manda a dire Riccardo Canesi del comitato ‘Marina Si-Cura’ che boccia le previsioni del Piano regolatore portuale adottato dal Comitato di gestione dell’Autorità portuale. Canesi è consapevole che "per reggere una competizione globale, le infrastrutture portuali devono essere modernizzate e rese più efficienti" ma, precisa, "non è detto che l’interesse del porto collimi con l’interesse primario della comunità apuana". A nome del comitato, evidenzia che le opere previste vadano a cozzare contro alcune priorità ambientali e di sicurezza del territorio. "Si tratta di cosiddette ‘invarianti’ ambientali che possono produrre danni irreversibili, alle cose ma soprattutto alle persone – spiega Canesi –. La nostra è una delle province a più alto rischio idrogeologico. I due maggiori torrenti, soprattutto il Carrione, nel tratto pianeggiante sono stati rettificati con un pericoloso restringimento dell’alveo e della foce. Sulla destra della foce del Carrione è stato costruito il piazzale Città di Massa che ne ostruisce la barra per metà e sul viale da Verrazzano, con palancole in cemento e acciaio profonde oltre 12 metri, è stata realizzata una lunga diga che impedisce il deflusso delle acque, superficiali e di falda, al mare in caso di forti piogge".

Secondo Canesi con il nuovo Piano portuale " si vorrebbe costruire un molo perpendicolare alla costa, innestato sul piazzale Città di Massa in prossimità della foce del Carrione. Anziché ampliare l’alveo tra Avenza e Marina e la stessa foce del Carrione, solo degli apprendisti stregoni possono pensare di cementificare lo sbocco a mare di un torrente che ha già più volte manifestato la sua pericolosità".

Non c’è solo il pericolo dell’erosione a sud ma, secondo il Comitato Marina Si-cura guidato da Canesi, "si metterà a rischio la popolazione di Marina di Carrara, trasformando il centro abitato nella, naturale o meno, ‘cassa di espansione’ del Carrione". Ampliamento inutile per Canesi a fronte di un traffico costituito soprattutto "da traghetti ro-ro, modalità caratterizzata da pochi addetti e da tanto impatto ambientale". Un’infrastruttura priva "dei necessari sbocchi retroportuali fondamentali per qualsiasi porto moderno". L’alternativa per il rappresentante del comitato è "destinare il molo di ponente alla nautica da diporto e l’attuale molo di levante, nell’attuale configurazione, al traffico commerciale. Per tutto quanto sopra esposto mi dissocio dall’entusiasmo di alcuni su questa nuova infrastruttura".