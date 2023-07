Allarme dei pazienti di Oncologia "No al Day hospital al piano terra La terapia non sarebbe più umana"

No al trasferimento del day hospital di Oncologia al piano terra del Monoblocco: non è un’ambiente umanamente sopportabile per questi pazienti fragili. A denunciare l’ipotesi dell’eventuale trasferimento è la professoressa Tiziana Tacconi, docente dell’Accademia di belle arti di Brera, da anni impegnata nel day hospital diretto dal dottor Andrea Mambrini. Taccori è una delle artiste che ha assieme ad altre 200 persone ha contribuito a realizzare con i pazienti oncologici l’opera condivisa Rinascita. La docente denuncia in una lunga lettera l’inadeguatezza del piano per il day hospital. "Una paziente mi ha informato che è previsto lo sgombero del servizio oncologico dal quarto al piano terra – si legge nella lettera –. Siamo andate a vedere: il piano terra è buio, con soffitti bassi e dalle finestre con vetri opachi si vedono solo muri. È impensabile che questo luogo sia adatto per accogliere pazienti che hanno bisogno di luoghi accoglienti. Per umanizzazione si intende l’insieme di cure mirate a migliorare la qualità di vita delle persone malate di tumore dal punto di vista clinico, psicologico, relazionale e sociale, in ogni fase della malattia".

"È ormai cosa certa che il luogo in cui si svolgono le terapie può influenzare l’esito delle cure contribuendo a migliorare le condizioni del paziente. Questo sembra ancor più vero quando il nemico è aggressivo e temibile, e la battaglia è tormentata e lunga, come spesso accade con il cancro. L’ho sperimentato in prima persona con mio padre nel 2005 nell’oncologia di Carrara. Come docente iniziai un percorso artistico che coinvolgeva i pazienti e tutto il personale sanitario nella realizzazione di opere condivise, che ancora oggi rappresentano una nuova modalità artistica. A distanza di 20 anni l’oncologia è diventata un’eccellenza e un riferimento. Lo si capisce appena si entra nel reparto: luce, colore e opere d’arte, diventano la prima accoglienza ancor più di ogni aspettativa di assistenza. Ogni evento artistico o musicale innesca un sentimento benefico che resta vivo in tutte le persone del reparto, producendo effetti positivi scientificamente dimostrati. Sono circa 1200 le persone l’anno che necessitano di un percorso nel day hospital oncologico". Quindi l’appello alla Asl, "citando alcuni passi del Patto per la salute ’Nel rispetto della centralità della persona nella sua interezza fisica, psicologica e sociale, va quindi condiviso l’impegno ad attuare interventi di umanizzazione in ambito sanitario che coinvolgono gli aspetti strutturali, organizzativi e relazionali dell’assistenza’".

Alessandra Poggi