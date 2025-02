Allarme degrado a Battilana: "Può diventare un secondo Lavello"

"Battilana rischia di diventare un secondo Lavello". A dirlo sono Adelmo Della Zoppa e Riccardo Bertoloni del comitato ‘Avenza – Battilana Resiste, che proprio in questi giorni hanno fatto un tour fotografico nella frazione. "La situazione di degrado a Battilana è davvero incresciosa – dicono Della Zoppa e Bertoloni –. Discariche a cielo aperto, il completo abbandono della ex scuola, completa mancanza di segnaletica stradale. Di recente qualcuno ha anche apportato delle modifiche alle cassette di sicurezza dell’area artigianale. Piange il cuore a sapere che l’amministrazione darà in uso alle associazioni la ex scuola di Castelpoggio, mentre quella di Battilana è completamente dimenticata. Come sempre siamo figli di nessuno". Se continua così Battilana corre il rischio di diventare una discarica come il Lavello – proseguono Della Zoppa e Bertoloni –. La situazione sta diventando fuori controllo, e questo nonostante le numerose segnalazioni che stiamo facendo da mesi. A Battilana ci stanno scaricando di tutto nella completa indifferenza di chi dovrebbe controllare. I rifiuti aumentano ogni giorno e la situazione rischia di diventare di proporzioni simili a quelle del Lavello, dove la gente continua a scaricare di tutto. La cosa che fa più male – concludono i due –, e che basta attraversare il ponte sul Parmignola e sembra di entrare in un altro mondo".

Adelmo Della Zoppa fa poi un passaggio su Avenza. "Nel parcheggio dell’ex Cat da mesi c’è un furgoncino abbandonato – dice Della Zoppa –. Un furgone che copre un viottolo, ormai diventato un orinatoio. Il mezzo ha la targa e rintracciare il proprietario per farlo rimuovere sarebbe una cosa semplice da fare. Come per le discariche a Battilana, da mesi abbiamo segnalato di questo mezzo abbandonato, ma resta sempre al suo posto". Ovviamente la richiesta è quella di prendere misure concrete per fermare il pericolo disagi.