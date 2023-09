"Allargheremo la platea fuori confine". La soddisfazione degli organizzatori

Guardano oltre confine gli organizzatori di Con-vivere con l’obiettivo di "allargare gli orizzonti al di là dell’area apuana - come ha spiegato il presidente della Camera di commercio Toscana Nord Ovest, Valter Tamburini - perché i temi toccati non possono avere confini. E’ il secondo anno che compartecipiamo a questa iniziativa importante per il territorio perché consente di fare venire persone in città".

"Il nostro contributo è stato di 15mila euro e anche nel futuro saremo a fianco della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara perché quando si raggiungono certi risultati si può solo guardare con fiducia alla prossima edizione". Grande entusiasmo del padrone di casa Enrico Isoppi per " la qualità del lavoro svolto ma anche perché è andato a coinvolgere giovani e studenti che dai dati hanno dimostrato una forte presenza" ha raccontato il presidente della fondazione Crc. E’ proprio lo studio dell’Istituto di studi e ricerche della Camera di commercio a rivelare che il 25% dei visitatori erano gli studenti e il 24% i pensionati, invece il 30% riguarda impiegati e insegnanti. "Tutto quello che facciamo per coinvolgere i giovani ha un ritorno importante - ha così proseguito Isoppi - e saranno sempre la nostra punta di diamante. Quindi vedere questi valori è motivo di soddisfazione da parte nostra, un risultato eccezionale ma è necessario prendere in considerazione anche le critiche e imparare dalle cose che vengono messe in discussione. Ci muoveremo per verificare e vedere le osservazioni che possono migliorare la nostra performance". Molto più di un semplice evento culturale "un’opportunità per Carrara di brillare sotto una luce nuova - ha poi concluso il presidente Tamburini -, di attrarre visitatori e magari altri investimenti consolidando il proprio patrimonio culturale e commerciale. Sostenendo questa iniziativa dimostriamo l’impegno e la vicinanza della Camera nel promuovere la crescita economica la cultura e la coesione sociale nel cuore pulsante del centro storico della città". L’importante impatto economico di oltre 900mila euro, dove ogni euro speso ne ha prodotti 2,5o, viene diviso in 640mila euro provenienti dalla spesa dei visitatori, con dati che rivelano una spesa ad personam di circa 26 euro. I 256mila restanti provengono dall’investimento dell’organizzazione per l’allestimento siti, l’ospitalità dei relatori, il costo del personale, la produzione di materiale propagandistico, la sicurezza e le affissioni escluso il cachet, 12mila la spesa sostenuta dalle attività commerciali.