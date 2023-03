Alla scoperta di vini e castagne d’autore

Un appuntamento da non perdere all’insegna della enogastronomia di qualità domani dalle 20 all’agriturismo Montagna Verde alla Torre di Apella, nell’Alta Valle del Taverone, territorio di Licciana Nardi. Un’originale struttura ricettiva, il cui ristorante vinse di recente il primo premio nel concorso “Quattro Ristoranti“ dello chef Alessandro Borghese. La serata sarà all’insegna di due prodotti: la castagna ed il vino prodotto biologicamente con vitigni autoctoni lunigianesi, riscoperti dai viticoltori: Manolo e Alessandro Lucchini. Un evento dove i commensali potranno conoscere i produttori dei cibi che saranno serviti durante il convivio. Non solo l’incontro con la famiglia di Mario, Barbara e Luca Maffei titolari dell’agriturismo, diretti produttori, oltrechè del miele che sarà servito, ma soprattutto della farina di castagne con cui saranno preparate: le “pappardelle bastarde“, la polenta, le pattone, il gelato, ma pure il dialogo con Alessandro e Manolo Lucchini. Dulcis in fundo gli ospiti potranno conoscere Giancarlo Boschetti, uno degli ultimi pastori vecchio stampo della zona, allevatore in purezza delle pecore di razza massese, specializzate per il latte. E’ di sua esclusiva produzione la delicata ricotta che verrà servita con le “pattone“ in foglia di castagna.