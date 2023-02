Alla scoperta di se stessi accompagnati dal coach Giovanna Leverotti

’Dai voce alla tua saggezza interiore’. Oggi alle dalle 15 alle 18,30 ai Ronchi si terrà un evento organizzato dal ’Giardino del coaching’. Dietro la guida di Giovanna Leverotti sarà possibile seguire un percorso alla scoperta di se stessi e ascoltare la propria voce interiore.

"Talvolta – spiega la stessa Leverotti che da anni opera su percorsi interiori di aiuto e consapevolezza –, nella nostra vita, ci troviamo immersi in situazioni che si ripetono o di impasse, dove ci risulta difficile scegliere, prendere una decisione. Sappiamo in fondo quali potrebbero essere per noi le cose “giuste” da fare, ma non riusciamo ad avere una piena forza di realizzazione o trovare una strada da percorrere. Le risposte più importanti arrivano da dentro, dall’ascolto del proprio cuore". Pertanto oggi è possibile seguire un incontro di coaching trasformazionale molto potente dove saranno create le condizioni per ascoltare la propria voce interiore e riconnettersi alla propria saggezza.

Sarà possibile formulare il proprio intento ascoltando il grande messaggio che vorremmo portare nella nostra vita. Il metodo prevede un percorso di coaching guidato di gruppo dove si lavora individualmente sotto la guida di Giovanna Leverotti, coach certificato Icf pcc, con la possibilità di condividere liberamente o meno con il gruppo. Una giornata dedicata a tutti coloro che desiderano ascoltare la propria voce saggia per ritrovare una strada, rafforzare qualche aspetto personale, intraprendere una scelta e molto altro.

Si richiede la maggiore età e il grtuppo non potrà superare gli 8 partecipanti. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizone telefonando al 3476303441 e per ulteriori informazioni connettersi con

www.giardinodelcoaching.it.