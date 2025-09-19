Alla scoperta delle opere di ‘White Carrara. Design Here and Now’

E’ oggi l’ultima occasione per partecipare a una visita guidata che consentirà di scoprire le opere realizzate per ‘White Carrara. Design Here and Now’, il viaggio tra marmo e design che fino al 28 settembre propone i progetti inediti di grandi designer italiani e internazionali. Il tour si svolge dalle 18.30 alle 20,30, partendo da piazza Duomo, per proseguire in piazza delle Erbe, piazza Gramsci, via Loris Giorgi, Palazzo Pisani e concludersi all’Ex Paretra in via Beccheria 5 con la visita all’esposizione interna. Un’occasione gratuita che sarà necessario prenotare scrivere una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] , indicando nell’oggetto “Visite guidate White Carrara” e specificando nel testo il proprio nome e cognome, numero di telefono, indirizzo mail e il numero delle persone partecipanti. Nel caso di disdetta l’organizzazione chiede di avvisare.

‘White Carrara. Design Here and Now’, in corso dal mese di luglio, ha visto sempre un gran numero di partecipanti, che hanno voluto scoprire le opere dei protagonisti di questa nona edizione della manifestazione diretta da Domenico Raimondi – thesignlab, tra cui figurano personalità di straordinario calibro, come Karim Rashid, Ross Lovegrove, Jean-Michel Wilmotte. All’interno della manifestazione le nuove generazioni trovano voce con le opere di Kickie Ciudikova e Victor Gingembre, ma anche con i molti altri artisti coinvolti.