Alla scoperta delle erbe apuane Incontro ai Cappuccini con Pardini

Oggi, alle 16, al Convento dei Cappuccini, si parlerà con Marco Pardini di erbe apuane e in particolare di quelle utilizzate nelle cure tradizionali tipiche nelle nostre montagne e di come abbiano da sempre avuto legami con la spiritualità. Pardini è un naturopata molto conosciuto, operatore di medicina tradizionale, esperto di etnobotanica ed etnomedicina. Da diversi anni è un divulgatore televisivo di questi argomenti, per cui è conosciuto e apprezzato. Racconta di erbe, storie, luoghi, fioriture: "Non volevo – dice – che tutto questo finisse nell’oblio, questo antico sapere svanisse nel tempo". Sarà presente anche Massimo Betti, titolare della storica Farmacia Betti di Bagni di Lucca (del 1709). L’ingresso è libero. L’appuntamento si tiene nell’ambito del corso per il riconoscimento delle erbe spontanee commestibili a cura dei docenti Erica Carlotti e Novani Giovanni con la collaborazione di Adamo Paolini. L’iniziativa è a cura dell’associazione Padre Damiano.