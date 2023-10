’Alla scoperta dell’acqua’. Il progetto didattico di Gaia

Ancora pochi giorni a disposizione per i docenti di scuola primaria per far partecipare le loro classi al progetto didattico ’Alla scoperta dell’acqua’ che da anni Gaia spa porta negli istituti scolastici del territorio. E’ fissato per il 31 ottobre, infatti, il termine della presentazione delle domande, successivamente il gestore idrico provvederà a fissare le lezioni in accordo con le singole scuole. Il progetto ’Alla scoperta dell’acqua’ comprende lezioni in aula di circa un’ora sul ciclo dell’acqua e sulle buone pratiche, tenute da un esperto di Gaia, Alfredo Brunini, che incontrerà i bambini per svelare loro i segreti dell’acqua e illustrare il percorso della preziosa risorsa, dalla sorgente fino ai rubinetti delle case. Anche per quest’edizione non mancheranno gadget per i ragazzi che parteciperanno: saranno consegnati i libri ’Acqua in mente’, con tanti esperimenti e giochi, e ’Marina’, la borraccia ’plastic free’ che in questi anni ha cercato di sensibilizzare i più giovani a rinunciare agli oggetti di plastica monouso che spesso finiscono in mare. Gli insegnanti interessati possono richiedere informazioni e il modulo di adesione alla mail [email protected].