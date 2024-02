Alla scoperta della verità storica ’Caccia ai nazisti’ di De Paolis

Ricostruire la verità storica con rigore aprendo un armadio pieno di orrori perché il dolore non si prescrive. In quei faldoni rimasti inevasi c’erano le prove delle stragi nazifasciste perseguite dal procuratore militare Marco De Paolis. Ci sono voluti quindici anni di indagini più di 500 procedimenti penali istruiti per crimini di guerra (con la morte di 6.961 persone), 79 nazisti rinviati a giudizio, con la celebrazione di 17 processi contro i responsabili di 2.601 omicidi finiti con 57 condanne all’ergastolo. Il tutto ottenuto con più di mille rogatorie internazionali e l’audizione di 1310 testimoni.

Ora quelle storie ignobili sono raccontate nel libro ’Caccia ai nazisti’ ( Rizzoli), scritto da questo magistrato che dal 2002 al 2008 è stato procuratore militare capo alla Spezia e dal 2010 al 2018 ha diretto la Procura Militare di Roma. Attualmente De Paolis è Procuratore generale militare presso la Corte militare d’Appello di Roma. La sua è stata un missione perseguita con impegno per 15 anni. "Un periodo molto intenso - ha detto De Paolis alla presentazione del libro, sabato scorso alle Stanze del Teatro della Rosa di Pontremoli - caratterizzato da una forte esperienza umana oltre che professionale. Ho ascoltato migliaia di testimoni e interrogato un centinaio di nazisti, cosa che nessuno aveva mai fatto in Italia".

All’incontro introdotto dal sindaco Jacopo Ferri, hanno partecipato anche il giornalista Renzo Parodi e il professor Paolo Pezzino, docente di Storia Contemporanea all’Università di Pisa e consulente tecnico della Procura Militare spezzina, che ha indagato sulle stragi naziste. Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, Civitella in Val di Chiana, ma anche Kos e Leros, Cefalonia sono solo gli episodi più conosciuti tra quelli di cui De Paolis si è occupato.

E in Lunigiana di Vinca e San Terenzo Monti (oltre 350 vittime e 9 condanne all’ergastolo). Una caccia ai colpevoli tra Italia, Germania e Austria per interrogare gli ex SS ancora in vita e stabilirne le responsabilità, portarli alla sbarra, farli condannare. "Il valore di un tale lavoro - ha scritto Liliana Segre nella prefazione - sta proprio nel nesso fra attività giudiziaria, accertamento dei fatti e restituzione di giustizia e dignità alle vittime che riesce ad istituire".

C’era un obbligo morale e un dovere legale da mettere in campo per combattere ogni forma di impunità per i crimini di guerra e la necessaria imparzialità di una giustizia in difesa dei diritti umani anche in contesti di guerra. ’Caccia ai nazisti’ diventa così un messaggio ai giovani ai quali De Paolis ha voluto il libro fosse diretto e dedicato.

Natalino Benacci