Alla scoperta della Fondazione CrC. Lezioni agli studenti del Classico

La Fondazione Cassa di risparmio di Carrara fa ‘scuola’: il presidente Enrico Isoppi in questi giorni è stato infatti protagonista di due lezioni dedicate al ruolo delle Fondazioni nel panorama istituzionale nazionale e locale, per gli studenti delle classi terze e quarte del liceo classico Pellegrino Rossi di Massa. Un’iniziativa organizzata dalla scuola stessa nell’ambito dell’orientamento scolastico in uscita, per far conoscere agli studenti delle realtà importantissime per i territori. Le lezioni si sono svolte nella sala della Resistenza a Palazzo Ducale.

Il presidente Isoppi ha passato in rassegna gli aspetti storici, culturali e funzionali delle Fondazioni, concentrandosi in particolare poi sulla Fondazione Cassa di risparmio di Carrara che opera nella nostra provincia. Ha spiegato che cosa sia una Fondazione, come nasce e come funziona, e soprattutto cosa può fare per i territori, da sola ma anche in collaborazione con altre Fondazioni o altre realtà come Cesvot. La Fondazione, infatti, elargisce ogni anno centinaia di migliaia di euro di contributi essenziali per sostenere le iniziative culturali, sportive, artistiche, ambientali e non solo che arrivano dalle realtà del territorio, che siano essi enti pubblici oppure associazioni del terzo settore.

La sede della Fondazione, ossia Palazzo Binelli a Carrara, ospita decine di iniziative culturali e artistiche ogni anno di livello internazionale che richiamano migliaia di persone. Inoltre, grazie al supporto della società strumentale Fondazione Progetti, ha ideato e organizza il festival con-vivere di Carrara dedicato alla filosofia, alla conoscenza e al sapere, fra i più importanti in Italia.

"Ho partecipato con piacere a queste lodevoli iniziative promosse dai docenti del liceo Rossi di Massa – conclude Isoppi – perché hanno consentito di far conoscere la realtà della Fondazione CrC e cosa fa nella nostra provincia agli studenti e al mondo della scuola, con cui collaboriamo in quasi tutti i nostri progetti come ’Con-vivere’ e ’Lungomare da leggere’".