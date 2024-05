Alla (ri)scoperta di Antona con ’Evergreen’

Successo ad Antona con la visita culturale dell’associazione Evergreen, di cui è presidente Mario Cassano. Il progetto è partito un anno fa nell’ambito di ’Cultura in tour’ con l’associazione Insieme, seguendo i percorsi del libro ’Borghi apuani di Massa-una montagna di itinerari’ (Parole Nuove) della collega Angela Maria Fruzzetti. E’ il secondo appuntamento della marcia attraverso le frazioni collinari e i paesi di montagna per far conoscere i nostri borghi, la cultura, le tradizioni, la storia, il folklore.

Grande accoglienza ad Antona da parte di Nedda Mariotti Giromella, direttrice del museo ’Com’eravamo’, con informazioni sulla storia e le tradizioni popolari del borgo. Dalla cultura alla gastronomia con la visita all’azienda agricola ’Colle d’Antona’ , dove il giovane pastore, Filippo Mannini, ha accolto i visitatori tra caprette e assaggi di prodotti tipici. La visita è proseguita alla Casa Piccianti, antica dimora risalente al 1500. La pittoresca piazzetta di San Rocco ha fatto da cornice all’esibizione del gruppo di teatro terapia, diretto da Antonella Ianuale. L’incontro si è concluso con un pranzo a base dei famosi tortelli all’antonese della Nanda. Il servizio fotografico è stato curato da Sara Strenta. Un ringraziamento va anche all’amministrazione comunale per il patrocinio e alla società Gritti Energia per i cappellini.