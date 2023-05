Alla ricerca della fiducia perduta

Otto candidati pensano di essere la migliore scelta possibile (tra quelle date), per governare la città. In 566 pensano di poter rappresentare la comunità in consiglio. Tanti? Non meno di quanti cinque anni fa contavano sul voto di 57mila (circa) elettori massesi. Ma non altrettanta fiducia nella democrazia partecipativa hanno ormai troppi dei “fantomaci” cittadini di cui la politica ancora si fa portavoce, declamando con inossidabile sicurezza necessità e sogni, se nel 2018 alle urne si erano presentati in poco più della metà. E forse anche lunedì i politici dovranno chiedersi perché non hanno convinto i migliaia di elettori sui quali la sfiducia pesa più della memoria del sangue versato per conquistare quel diritto. Ma è probabile che la risposta continuino a non trovarla.

Emanuela Rosi