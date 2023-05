Alla Bettola sta per tornare il semaforo

Torna il semaforo alla Bettola, con lo stop ai mezzi pesanti. Anas ha comunicato che dal 10 maggio tornerà il senso unico alternato alla Bettola di Caprigliola, dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità. In programma c’è la realizzazione della rotatoria, con lo spostamento di un tratto della statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso e l’eliminazione di due semi curve che passano sotto il vecchio impalcato ferroviario. Alcune opere previste interferiscono con la sede stradale, quindi Anas si vedrà costretta a chiudere parzialmente la carreggiata. Oltre all’istituzione del senso unico alternato, ci sarà il divieto di transito per i mezzi pesanti. Il tutto per non meno di 30 giorni, come scrive Anas in una nota. Poco più di un mese fa la sistemazione di un semaforo aveva provocato le proteste degli automobilisti, per le code che si formavano nelle ore di punta. Anas aveva emesso un’ordinanza con la quale disponeva il posizionamento del semaforo. Poi, a sorpresa, era stato tolto per il ritrovamento, durante i lavori, di alcuni manufatti antichi su cui la Soprintendenza ha voluto fare chiarezza. Riposizionato, aveva creato meno disagi del previsto, grazie alla presenza di movieri. Il semaforo quindi ora torna a preoccupare gli automobilisti che percorrono la statale. Durante l’ultima interruzione erano arrivati i movieri, richiesti dall’amministrazione comunale, per attenuare i disagi. Speriamo che anche questa volta vengano impiegate persone con la funzione di delimitare l’ambito del cantiere, per la sicurezza della circolazione, per regolare a vista il senso unico alternato. Altrimenti i pendolari sono pronti a dare battaglia.

Monica Leoncini