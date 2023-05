Aliquota più alta per i marmi pregiati La mozione di Martinelli piace al Pd

di Cristina Lorenzi

Una mozione dei 5 stelle votata anche dal Partito democratico. Pur con qualche emendamento, la mozione sul marmo e sulla necessità di rivedere la legge 35 presentata dal grillino Matteo Martinelli è stata condivisa e votata anche dal Pd. Con il voto contrario dell’opposizione e con il sì dei Dem e di Rigoletta Vincenti, è passata in consiglio la mozione, emendata da Gianmaria Nardi, che impegna il sindaco e l’amministrazione a fare pressioni sulla Regione per modificare la legge sulle cave numero 35.

Di fatto la proposta di Matteo Martinelli, che è piaciuta a tutto il centro sinistra, prevede di ritoccare il testo della legge in materia di contribuzione dell’escavazione. "E’ necessario – ha spiegato il consigliere – ritoccare il testo nella parte che riguarda l’impianto tariffario. Al momento tutte le cave pagano la stessa aliquota e quelle che hanno materiale più pregiato hanno un rincaro relativo al valore medio del marmo, riferito però a un aliquota uguale per tutti. Noi chiediamo che le aliquote vengano differenziate in base al valore del materiale estratto in modo che chi ha marmo di più alto valore paghi di più rispetto a coloro che hanno marmo meno pregiato.

Il mio documento prevede che il Comune solleciti la Regione nel ritoccare la legge.

Si tratta di un ritocco verso l’alto per i materiali più pregiati. Il tema principale è riportare a Carrara maggior potere e discrezionalità nel determinare quanto devono pagare le nostre cave. Ci sarà da lavorare su miglioramenti tariffari e fare in modo che chi ha materiali più pregiati paghi di più rispetto a chi ha marmo ordinario in termini di canoni di concessione. Per quanto riguarda il contributo di estrazione si punta a ridurre il balzello per quelle imprese che scavano meno e che hanno effetti minori su ambiente e miglioramenti sui processi produttivi. Mentre le cave meno virtuose saranno costrette a pagare di più".

Una proposta piaciuta al centro sinistra che con il capogruppo del Pd Gianmaria Nardi ha ritoccato il testo e lo ha approvato. Lo scopo è abbassare i costi per coloro che hanno marmo meno pregiato e accrescere il balzello per chi ha materiali più costosi. Per chi mitigherà l’impatto ambientale con un giusto smaltimento della marmettola la revisione della 35 potrà prevedere agevolazioni tariffarie. L’iter sarà il supporto del Comune nel percorso della Regione con un progetto che parta dalla commissione Marmo che con un documento solleciti la Regione alla revisione.