Alicia, uruguaiana di Zeri Cittadinanza onoraria alla regista di “Bosco“ "Emozionata e grata"

Un riconoscimento per il senso di appartenenza ai luoghi zeraschi, in particolare al paesino di Bosco, da cui è scaturito un docufilm pluripremiato a livello mondiale. E’ questo il valore della cittadinanza onoraria conferita alla regista uruguayana Alicia Cano Menoni su proposta dell’assessore Gino Baratta: "Zeri e tutta la Lunigiana – ha detto il sindaco Cristian Petacchi - devono gratitudine a questo capolavoro che testimonia a livello mondiale l’attaccamento al paese di Bosco, con le sue tredici anime in inverno ma forse il più popoloso del comune negli anni ’50 con oltre 600 abitanti e che torna ad affollarsi ogni anno in occasione della festa del pellegrino, il 17 agosto". Presentato al Festival di Cannes nel 2020, poi ad Amsterdam, dopodiché esibito in più di 30 festival in oltre 20 paesi del mondo, 15 premi internazionali: "Bosco" è il risultato di una lunga ricerca di 13 anni. "Mi sento emozionata, grata e onorata. Ricevo la cittadinanza onoraria come riconoscimento collettivo – ha dichiarato la Menoni - per tutti coloro che hanno dovuto lasciare Bosco non per desiderio ma per bisogno e che ne hanno mantenuto il ricordo vivo nel tempo, per oltre cento anni".

La regista, 41 enne, è nata e cresciuta nella cittadina di Salto in Uruguay dove i bisnonni erano emigrati senza neppur conoscere la lingua. Il bisnonno s’imbarcò dal porto di Genova con un sacco di farina sulle spalle: "In Uruguay si sposò con la mia bisnonna – racconta la regista - che a sua volta era figlia di un Menoni emigrato. Io posso immaginare con quanto amore e nostalgia i miei bisnonni abbiano parlato di questo paese lontano al punto che mio nonno Orlando si innamorò e amò Bosco senza esserci mai stato". Le storie di Bosco, raccontate in dialetto dai bisnonni al nonno, sono poi diventate le favole dell’infanzia di Alicia: "Nonno Orlando mi raccontò del mio bisnonno che nel 1927 tornò a Bosco per l’inaugurazione della prima fontana del paese che lui aveva contribuito a far costruire con i soldi mandati in Italia. Si presentò con le caramelle: fu la prima volta che a Bosco le videro". Alicia ha visto il paese per la prima volta nel 2006: "Quell’anno ero a Milano per un master sui sistemi audiovisivi: fu allora che decisi di raggiungere Bosco. Da quel momento vado ogni anno ad agosto, ricevendo l’ospitalità degli abitanti che mi fanno sentire a casa".

Alicia ha fin da subito iniziato con le riprese: "Mi è stato naturale registrare immagini per portale a mio nonno che mi aspettava in Uruguay, non pensando di farne un film". Ma dopo 13 anni di visite in cui ogni volta registrava con la stessa passione e lo stesso amore, Alicia ha deciso di sviluppare il film, poi presentato l’anno stesso in cui, nel 2020, il nonno Orlando moriva all’età di 104 anni. "Rimasi molto colpita la prima volta, perché tutto era esattamente come aveva raccontato mio nonno che a sua volta non aveva mai visto il paese, nemmeno in fotografia". Da li è iniziato il percorso personale della regista: "Ricordo che quando arrivai, tutti volevano conoscere "la parente tornata dall’America" e mi hanno aperto le porte di casa. Progetti futuri? "Ci sono ancora storie interessantissime da raccontare di Bosco. Il paese ora rivivrà nel libro che ho in programma di scrivere. Parlerà di paesaggi che vanno oltre i confini, il tempo e la realtà".

