Alice Pistolesi, una vita da giornalista inviata in zone di guerra "Sto a contatto con le persone, do voce a chi non può averla"

Abbiamo intervistato Alice Pistolesi che ha raccontato la sua esperienza di giornalista freelance in zone di guerra e conflitto.

Com’è una tua giornata tipo?

"Dipende dalla zona di guerra, io non vengo mandata nei luoghi in cui ci sono bombardamenti in corso, ma più che altro nelle zone in cui si vivono le conseguenze della guerra. Per l’alloggio i miei colleghi, in questi casi, soggiornano in alberghi riservati alla stampa. Io preferisco stare a contatto con persone e famiglie del posto, o associazioni. Durante la giornata si prendono informazioni velocemente, molti si affidano a una ’guida’ che conosce il luogo".

Quando scrivi gli articoli?

"Preferisco rielaborare la sera con calma le informazioni che prendo durante la giornata. Molti dei miei colleghi, invece, tendono a pubblicare sul momento foto e video, rischiando che le info siano male interpretate".

In quali luoghi di guerra sei stata?

"In America centrale e meridionale, Turchia, Medio Oriente e Sahara Occidentale".

Non hai paura?

"Prima di partire ho molta ansia, al punto da non riuscire a dormire. Spesso, però, quando mi trovo sul luogo di lavoro la situazione è migliore di come l’avevo immaginata, inoltre i continui impegni impediscono all’ansia di prendere il sopravvento. Durante il mio primo viaggio, in Messico, stavamo seguendo una carovana di solidarietà quando un gruppo di paramilitari ci assalì rapinandoci del denaro che portavamo a delle comunità bisognose. Ciò dimostra che i rischi fanno parte di questo lavoro, ma nonostante questa consapevolezza ho deciso di continuare per la mia strada". Come sei diventata giornalista e perché hai scelto di fare questa professione, ci pensavi sin da piccola?

"Fin dalle elementari ho desiderato di intraprendere la carriera di giornalista. Per diventarlo, esiste una scuola apposita, che per motivi economici non ho potuto frequentare. Quindi io ho fatto un tirocinio da cui ho avuto la conferma che era quello che volevo fare nella vita. Sono diventata giornalista studiando molto e facendo la gavetta. Ho sempre sognato di viaggiare, conoscere altre persone e dare voce a quelli che una voce non ce l’hanno: sono molto fiera del lavoro che faccio".