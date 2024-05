Alì Piccinin: Successi tra arte, cultura e design tra Massa e Algeri

Proseguono i successi di Alì Piccinin tra arte, cultura e design. L’autore, scrittore massese, Riccardo Nicolai, è stato nei giorni scorsi in Algeria per alcuni impegni culturali legati proprio ai sui libri sulla storia del bambino del Mirteto che nel 1600 fu rapito dai pirati e portato ad Algeri dove divenne Assad El-Bahr, il ’leone dei mari’ e quindi pascià. All’università di Blida, città a ovest di Algeri, è stato ospite d’onore al convegno nazionale dal titolo ’Evoluzione della lettura e literacy’, organizzato dalla facoltà di italiano. Due gli appuntamenti: la conferenza dal titolo ’Alì Piccinin. Due paesi, un destino comune’ e l’atelier di scrittura creativa ’L’infinità della fantasia’, rivolto a docenti e studenti. ’Le miracle d’Ali Bitchin. La culture et l’art au service de l’histoire’: è stato questo il tema affrontato da Nicolai alla Scuola superiore di belle arti di Algeri (Esba). La sala delle conferenze deputata all’incontro si è rivelata incapace di accogliere la numerosa affluenza di docenti, studenti e giornalisti, al punto che, per non far torto a nessuno, Nicolai si è offerto di replicare con un secondo intervento.

Nel corso della conferenza ha lanciato il nuovo progetto culturale dal titolo ’Un’opera d’arte per Alì Piccinin. In viaggio da Algeri a Massa’, rivolto agli studenti di ogni corso che dovranno cimentarsi nella realizzazione di opere (pittura, scultura in legno, ceramica, design, mosaicistica) incentrate sul personaggio storico algero-italiano Alì Piccinin. Tale progetto partirà all’inizio del prossimo anno accademico e terminerà a giugno 2025, quando sarà allestita un’esposizione delle opere realizzate e una giuria di esperti valuterà quella da donare e inviare a Massa.

Alla nota trasmissione ’Sabat’, della televisione Echorouk, Nicolai, accompagnato dalla signora Lamia Mouissi, capo-dipartimento della facoltà di italiano di Blida, ha parlato dei propri studi inerenti la lingua Franca Barbaresca, comunicando l’imminente uscita di un libro. La novità letteraria è stata salutata con apprezzamento da Antonia Grande, direttrice dell’Istituto italiano di cultura, e dall’Ambasciatore italiano, Alberto Cutillo; entrambi si sono detti favorevoli alla promozione di questo importante argomento, individuando, nella ‘Settimana della lingua italiana’ e nella ‘Fiera internazionale del libro’ ad Algeri, lo scenario e il momento ideali per favorirne la divulgazione. Cutillo auspica, inoltre, la ripresa della pièce teatrale ‘Alì Piccinin’, di Alberto Nicolai, e prospetta una tournée nelle maggiori città algerine.

A. M. Fru.