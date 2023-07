Alga tossica I dati sotto la lente di Arpat

Le temperature elevate di questi giorni iniziano a far sentire gli effetti anche sul mare. In particolare nelle 4 ‘celle’ circondate da scogliere monitorate da Arpat per la presenza della cosiddetta alga tossica Ostreopsis Ovata. I rilievi di inizio di luglio hanno registrato la prima vera impennata dei valori delle fioriture dell’alga, microscopica e unicellulare, i cui effetti non sono ‘tossici’ ma possono provocare malesseri passeggeri e irritazioni in caso di esposizione all’aerosol marino. Il monitoraggio ha rilevato un valore di 3.520 in particolare nella cella di Ricortola, ancora sotto il limite di 10mila fissato dalla normativa per il primo allarme ma in rapida crescita: a giugno erano poche centinaia di unità. Altro rilievo nella seconda metà di luglio, ma nei prossimi giorni le fioriture potrebbero aumentare.