Alfredo Caselli e il suo amico Pascoli

Domani al Salotto Leonardo, alle 17 in via Galliano a Borgo del Ponte, una conferenza a cura di Sara Moscardini, direttrice della fondazione Giovanni Pascoli, su “Ore brevi e lunghe ricordanze. Alfredo Caselli una presenza Pascolina a Massa”. Parlerà di Caselli, amico storico di Pascoli e Puccini, che intraprese delle attività imprenditoriale a Massa: l’estrazione del marmo alla cava della Rocchetta a Casette e l’acquisto di un terreno ai Quercioli in cui fece un deposito di marmi. Caselli, come Pascoli, aveva la passione della fotografia e scattò immagini inedite della zona, che saranno proiettate per la prima volta in questa occasione. La conferenza, organizzata in collaborazione con la Fondazione Giovanni Pascoli, sarà moderata da Paolo Giannotti. L’ingresso alla conferenza è libero (info e prenotazioni 327/0509533).