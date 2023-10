Alfabetizzazione digitale. Un premio per Nicola Orlandi

Alfabetizzazione digitale: Nicola Orlandi, 27 anni, di Carrara, grazie all’impegno profuso nella realizzazione del suo progetto di alfabetizzazione informatica contro il divario digitale, ha ricevuto nei giorni scorsi anche un encomio da parte dell’assessore regionale alle politiche sociali, Giacomo Giampedrone. Il giovane si divide tra i Comuni di Luni e Sarzana mettendosi a disposizione di chi ha difficoltà a utilizzare il computer per creare una identità digitale, Spid oppure scaricare l’App sanitaria o per consultare il fascicolo dell’Asl ma anche accedere ai siti di enti pubblici e privati quali Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ufficio del lavoro. E non solo: tra i suoi obiettivi vi è anche quello di promuovere corsi di alfabetizzazione digitale rivolti principalmente alla cittadinanza anziana e avviare una raccolta di storie, racconti e testimonianze per mezzo di video interviste volte a creare un archivio storico digitale della memoria per custodire nel tempo ricordi ed usanze che altrimenti andrebbero perduti nel corso del tempo, per il Comune di Luni. Dall’esponente della giunta Toti sono infatti arrivate le congratulazioni "per il lavoro svolto durante il periodo in cui ha prestato attività di volontariato nell’ambito del Servizio Civile Digitale presso il Comune di Luni" e in particolare per il progetto che ha voluto mettere a disposizione delle persone più fragili del territorio. Un metodo di applicazione che potrà avere diffusione nazionale. Tante soddisfazioni per il giovane carrarese che, grazie alla sua costanza e determinazione si è distinto con il voto più alto nella selezione del bando di servizio civile. Nella sua carriera formativa ha partecipato addirittura a 733 corsi, ei quali 118 dedicati esclusivamente all’informatica, seguiti prevalentemente on line e in particolare quelli gratuiti per non spendere un patrimonio. E a dicembre dello scorso anno ha preso parte alla selezione del bando di servizio civile digitale diventando operatore on qualifica di "facilitatore" e iniziando così il lavoro con il Comune di Luni. Insomma, una vera passione che si è tradotta in lavoro e che lo ha coronato di tanti successi, consentendodi mettersi a disposizione della collettività e dei soggetti più fragili.

Angela M. Fruzzetti