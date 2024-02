"Alessia Rossi della pasticceria 'Le delizie di Alessia' riceve un riconoscimento per il suo contributo alla comunità di Marina"

Un riconoscimento ad Alessia Rossi della pasticceria ‘Le delizie di Alessia’ di Marina per la nomina nel Gambero Rosso. Il riconoscimento è stato consegnato a sorpresa dalla sindaca Serena Arrighi e dall’assessore al commercio Lara Benfatto per aver contribuito "a consolidare l’immagine artigianale e commerciale". Ma il riconoscimento non va solo alla qualità dei prodotti della pasticceria, ma soprattutto al servizio di sala studio che offre il locale di Alessia Rossi. Come noto a Marina manca la biblioteca e Alessia ha spalancato le porte delle sue ‘Delizie’ agli studenti, che qui possono trovare un ambiente caldo e accogliente dove preparare gli esami, magari degustando qualche specialità del pasticcere Giacomo Grassi. "Sono onorata di questo riconoscimento – dice Alessia – e non me lo aspettavo. La sindaca e l’assessore mi hanno ringraziato per quello che facciamo per i giovani. Da noi vengono i ragazzi a studiare, fanno gruppi di studio e passano il pomeriggio qui. Offriamo un rifugio per studenti che non sanno dove andare a studiare. Vengono sia la mattina sia il pomeriggio, sono ragazzi del liceo e dell’università. Mi fa piacere che vengano tanti giovani, e anche se consumano poco non mi interessa perché l’atmosfera concilia loro lo studio. Spesso in primavera si mettono a studiare in giardino. La sindaca e l’assessore mi hanno fatto i complimenti anche per aver preso un bar storico e averlo valorizzato, e questo mi ha fatto molto piacere".

A.P.