Aleandro Baldi alla Torre di Castruccio: torna il contest di musica

Serata all’insegna della musica nella cornice della Torre di Castruccio. Giovedì 8 giugno alle 21 nel giardino di Casa Pellini, con ingresso libero, andrà in scena la quarta edizione del premio musicale ‘Torre di Avenza: autori, musica e parole’. Il format è pensato dal musicista apuano Alberto Lagomarsini sempre attivo nel dare spazio e far conoscere al territorio le nuove proposte musicali giovanili. Anche questa quarta edizione, come le precedenti, è pensata sotto forma del classico contest, con i ragazzi che si esibiranno sul palco presentando la loro musica.

L’evento è in collaborazione con Antares che si è occupata della parte grafica, più il supporto del Rotary Club Carrara e Massa, e della Pro Loco Avenza sulla Fncigena che ha dato una mano con la logistica. Sul palco a presentare questa quarta edizione ci saranno, oltre ad Alberto Lagomarsini, che da tempo si impegna per portare sotto la torre artisti ed eventi di livello, anche Maurizio Borghetti di Extrapalco. "Saranno quindici i ragazzi in gara – spiega Lagomarsini – e alcuni vengono da fuori provincia. Sono proposte dalla fascia d’età dei 16 anni andando a salire. Ringrazio la Pro Loco che aiuta sempre con molto affetto, e anche Don Marino per l’ospitalità". Ospite speciale della serata sarà il compositore e autore toscano Aleandro Baldi, autore di brani di successo come ‘Non amarmi’, ‘Passerà’, e ‘Soli al bar’, con alle spalle numerose pubblicazioni di album oltre che partecipazioni al Festival di Sanremo, di cui è risultato vincitore dell’edizione 1994. Baldi sarà nel doppio ruolo di cantante e giuria, ascoltando le canzoni dei quindici concorrenti. "Provo sempre a portare nomi di livello del panorama artistico – prosegue Lagormarsini – come Simone Barbato e l’Uomo gatto, solo per citare gli ultimi. Non è facile perché non sono molti gli aiuti economici che riceviamo, però andiamo avanti".