"Alcuni inquilini ospitati in albergo"

"Assieme agli uffici ci siamo subito attivati non appena c’è stata data comunicazione del crollo – spiega la vicesindaca e assessore al sociale Roberta Crudeli -. Con la dirigente del settore sociale, Barbara Tedeschi, abbiamo svolto un sopralluogo e ci siamo occupati di trovare una sistemazione temporanea per due famiglie che sono state costrette a lasciare la propria casa. In tutto si tratta di cinque persone: un nucleo composto da madre e figlio e un altro da marito, moglie e figlio. Tutti loro per ora saranno ospitati in albergo, gli altri inquilini evacuati hanno invece trovato ospitalità in autonomia". Intanto sulla palazzina proseguono i sopralluoghi dei tecnici. L’ex edificio di edilizia residenziale pubblica è ai raggi x perché ora il controllo sulla struttura dovrà essere totale. Non verrà quindi ripristinata solo la parte del tetto crollato, ma i controlli si estenderanno anche alla restante porzione, quella rimasta in piedi. La piccola soffitta tra il solaio e il tetto adesso è piena di detriti e calcinacci, sarà una ditta specializzata ad occuparsi della rimozione che dovrà essere effettuata al più presto visto che una forte pioggia potrebbe gravare sul solaio già sovraccarico appunto di quelle tegole e mattoni crollati.