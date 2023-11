Albiano saluta la sua nuova scuola: "Fatto storico, fermiamo gli esodi"

Per la prima volta nella sua storia Albiano – la più popolosa frazione aullese – da settembre ha la scuola media inferiore, grazie al via libera della Regione e all’impegno dell’amministrazione comunale. La nuova scuola si trova nell’edificio dell’ex asilo, dispone di un cortile e di aule ampie e luminose, è stato preparato per accogliere la prima classe e poi, dal prossimo anno, quelle successive.

Risultato importante dal momento che, finora, i ragazzi hanno sempre frequentato le scuole ad Aulla o in Liguria. Al momento la classe prima non ha numeri altissimi, ma già nel prossimo anno dovrebbero crescere: al momento ci sono infatti due sezioni di quarta e quinta elementare. Domani alle 9.30 ci sarà l’inaugurazione del nuovo edificio, di proprietà della parrocchia, che accoglierà gli studenti. Fino a questo momento, sono stati ospiti nel plesso della scuola primaria. Il bacino di utenza è molto vasto, comprende i ragazzi e le ragazze di Albiano, ma anche di Stadano, Caprigliola, Montedivalli, Ceparana e zone limitrofe. All’inaugurazione parteciperanno gli studenti di prima media, che vedranno per la prima volta il nuovo plesso, ma che quelli di quarta e quinta elementare, rappresentanti dell’amministrazione comunale aullese, l’assessore regionale Alessandra Nardini, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, la dirigente Amedea Cinquanta. In caso di eventi meteo avversi l’inaugurazione non ci sarà, ma gli studenti, da lunedì, entreranno ugualmente nella nuova classe, accolti dall’amministrazione comunale.

"Sono emozionato e felice - dice il vicesindaco Roberto Cipriani - è un evento storico per la comunità di Albiano Magra e per il Comune di Aulla. E’ stato un percorso lungo, una scommessa vinta e mi auguro che nei prossimi anni l’esperienza si consolidi, che il territorio risponda e che i numeri crescano". "Abbiamo ascoltato le esigenze del territorio - aggiunge Silvia Amorfini, consigliere con delega alla Pubblica istruzione - per realizzare un progetto e offrire un servizio alla cittadinanza. Negli anni il numero dei ragazzi che frequentavano le medie ad Aulla era calato, spesso si spostavano fuori regione e noi volevano arginare l’esodo".

"Siamo contenti - aggiunge Giada Moretti, presidente del consiglio comunale - E’ un’opportunità per il nostro territorio, non solo per Albiano. Ringrazio l’intera amministrazione che si è impegnata molto e i genitori che hanno creduto nel progetto". "L’apertura di una scuola - dice Valettini - è sempre un fatto positivo e importante per una comunità. Non si possono nascondere le difficoltà incontrate, ma si tratta di un fatto storico per la comunità di Albiano, a cui l’amministrazione comunale ha voluto sempre prestare attenzione, come per tutte le altre frazioni".