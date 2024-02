Albiano in salute con la Croce Rossa. Lunghe file per farsi visitare gratis

Albiano... in salute, grazie alla Croce rossa. Ieri mattina la sede del comitato locale della Cri, guidato a Rita Peroni, era piena di residenti e non solo, arrivati per sottoporsi a visite ed esami gratuiti. Si è rinnovato l’appuntamento nella grande frazione aullese, chiamato ‘Albiano Magra..ancora in salute’, una campagna di prevenzione e diagnosi precoce di valenza nazionale. Le persone sono arrivate in mattinata, i volontari hanno consegnato loro bigliettini coi numeri, per accedere con ordine alle varie visite in programma.

Sono state offerte visite gratuite come la misura dell’elasticità e del grasso del fegato, misura dell’indice Abi, cioè il rapporto tra la pressione arteriosa delle braccia e delle gambe nei soggetti diabetici, visita senologica per la prevenzione del tumore al seno, elettrocardiogramma, ecocolordoppler delle carotidi, consulto internistico, nutrizionale e reumatologico.

Durante la mattinata sono state visitate 70 persone, alcuni hanno potuto beneficiare di più di un consulto. Tanti gli specialisti presenti, direttore scientifico è stato Ferruccio Bonino, scienziato e patologo di fama internazionale, autore di varie pubblicazioni originali sulle scoperte legate al virus dell’epatite D, C, e B-Hb e Ag negativa.

"La mattinata è andata bene - racconta Rita Peroni - c’è stata una grande partecipazione, di albianesi e non solo, c’erano anche persone di Ceparana, Santo Stefano e Follo. Sono rimasti tutti contenti, soprattutto per la professionalità degli specialisti che hanno partecipato alla giornata di screening. Per noi è un appuntamento fisso, lo avevamo promosso lo scorso settembre e ad aprile ne organizzeremo un altro, con diverse specialità, come visite dermatologiche, agli occhi, alle orecchie". Ad Albiano sono arrivati anche il sindaco di Aulla Roberto Valettini, il vicesindaco Roberto Cipriani e la presidente del consiglio Giada Moretti.

A metà mattina, colazione per tutti offerta dai volontari. "Le visite con maggiori richieste sono state quella senologica, al fegato e l’ecocolordoppler delle carotidi - aggiunge Rita Peroni -, ringrazio gli specialisti che sono stati molto disponibili, portando anche la propria attrezzatura. Ringrazio tutto lo staff della Croce rossa, negli ultimi giorni ci siamo tutti impegnati molto per allestire al meglio la nostra sede e per garantire il corretto svolgimento delle visite mediche". La Croce rossa di Albiano è da sempre punto di riferimento nella frazione aullese, con tante iniziative promosse per l’intera popolazione. Apre anche ai più giovani, con il progetto del servizio civile 2024. Gli interessati potranno candidarsi attraverso il link: https://domandaonline.serviziocivile.it/. Per ricevere informazioni 0187 415493 oppure inviare una mail all’indirizzo: [email protected]. C’è tempo fino alle 14 del 15 febbraio.

Monica Leoncini